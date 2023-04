REGGIO EMILIA Difficilmente dimenticheranno questa giornata a Recanati. Una prodezza di Alfieri consente alla Recanatese di uscire indenne dal Mapei Stadium con un uno a uno che rovina e non poco i piani alla Reggiana che perde il primato in solitaria a scapito dell’Entella mentre ha sancito definitivamente la salvezza per i giallorossi.



L’avvio



Non varia troppo l’undici iniziale mister Pagliari se non riproponendo Vona dal primo minuto accanto a Ferrante al centro della difesa. Mister Baresi (Diana squalificato in tribuna) propone cinque novità dall’inizio, Cremonesi, Guiebre, Montalto, Varela e Lanini che vanno a comporre un inedito 3-4-3 per tornare a correre a difesa del primo posto. Ma almeno nei primi minuti, nonostante si faccia preferire col possesso palla, la Recanatese riesce a chiudere i padroni di casa.

Dopo dieci minuti sono i giallorossi a farsi avanti con un tiro velleitario di Senigagliesi che non inquadra la porta. Capovolgimento di fronte e si rende pericolosa la Reggiana affidandosi ai piedi di Cigarini che raccoglie una respinta di pugni di Fallani e da lontanissimo tenta l’eurogol ma Ferrante riesce a salvare senza troppi problemi sulla linea. La gioia del salvataggio è solo momentanea perché un minuto dopo gli emiliani riescono a bucare la porta dei leopardiani: sponda di Lanini per Kabashi che con un gran sinistro a giro batte Fallani. Finalmente Recanatese avanti al 35’ con Sbaffo che gira di sinistro ma non inquadra la porta. Un primo tempo dove la Reggiana dopo aver trovato il vantaggio, si è messa in pieno controllo del match.



La ripresa



Nella ripresa serve un’invenzione di Alfieri dopo appena cinque minuti per riequilibrare la partita. Il 4 giallorosso supera con un tunnel il navigato Cigarini, si libera col destro e da trenta metri fa partire un bolide che si insacca all’incrocio dei pali dove Venturi non può arrivarci. Una magia che Fallani difenderà con le unghie e con i denti chiudendo la saracinesca alla sua porta almeno un paio di volte. Al 35’ è bravo a dire di no a Kabashi sul primo palo, poi compie un autentico miracolo al 39’ quando Capone, imbeccato da Nardi, a tu per tu con lui gli chiude lo specchio di porta salvando l’1-1. Negli ultimi minuti di gara succede davvero poco, la Recanatese si chiude a riccio e prova a colpire in ripartenza ma al triplice fischio festeggia per aver ottenuto un risultato che le consente di continuare a sognare addirittura i playoff.



REGGIANA - RECANATESE 1-1

REGGIANA (3-4-3): Venturi 6,5; Luciani 6,5, Rozzio 6, Cremonesi 5,5 (74’ Capone 5,5); Fiamozzi 6, Kabashi 7, Cigarini 5,5 (61’ Muroni 6), Guiebre 6; Varela 6 (74’ Rosafio 6), Montalto 5,5 (61’ Pellegrini 6), Lanini 6 (45’ Nardi 6). All. Baresi (Diana squalificato) 6

RECANATESE (4-4-2): Fallani 7; Marafini 7, Ferrante 7, Vona 6,5, Ferretti 6 (77’ Yabre sv); Senigagliesi 6 (70’ Stampete 6), Alfieri 7,5 (77’ Foresta sv), Morrone 6 (77’ Raparo sv), Carpani 6; Guadagni 6 (46’ Giampaolo 6), Sbaffo 6,5. All. Pagliari 6,5.

ARBITRO: Turrini di Firenze 6

MARCATORI: 13’ Kabashi, 51’ Alfieri

NOTE: Ammoniti: Rozzio, Cigarini, Kabashi, Cremonesi