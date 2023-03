La Recanatese è salva, batte (3-1) il Montevarchi e festeggia con il patron Guzzini

di Michele Raffa 1 Minuto di Lettura

Domenica 26 Marzo 2023, 03:35 - Ultimo aggiornamento: 17:43 Condividi Copia link





Email

WhatsApp

RECANATI - Impresa compiuta. La Recanatese batte (3-1) il Montevarchi e scrive un'altra pagina importante della sua centenaria storia. Dopo la vittoria del campionato di Serie D, dopo la vittoria dello Scudetto dilettanti, la formazione giallorossa è riuscita a portare a casa la salvezza anticipata in un campionato professionistico come la Serie C. I vertici giallorossi hanno sempre ribadito che avrebbero scommesso su una salvezza anche all’ultimo secondo dell’ultima giornata, invece è stata subito festa, assieme al patron Guzzini. La Recanatese si è presentata a questo appuntamento forte dei 39 punti conquistati finora. Il gol di Guadagni, Carpani e Sbaffo hanno messo il sigillo ad un'altra domenica indimenticabile.