La Lega Pro contro le gare truccate: L'Integrity Tour sbarca anche a Recanati ospite dei leopardiani

RECANATI- Due giorni di incontri proficui e istruttivi, quelli vissuti dalle prime squadre e dai settori giovanili di Avellino e Recanatese, club protagonisti del quarto appuntamento con l’Integrity Tour 2022/23.

Il percorso comune

La dodicesima edizione del progetto, nato dalla collaborazione tra Lega Pro e Sportradar AG per contrastare il fenomeno del match fixing (la combine, ndr), prosegue il suo percorso formativo, fornendo agli atleti tutte le informazioni utili e gli strumenti per difendersi dalle frodi sportive. La prima squadra dell’Avellino guidata da mister Rastelli e tutti i ragazzi delle giovanili con i rispettivi staff tecnici si sono radunati al “Bel Sito Hotel”. Giovanni Marchi di Lega Pro, il team di Sportradar AG e Danilo Coppola per AIC sono stati i referenti della giornata campana. Nell’incontro con i biancoverdi, grazie anche alle domande dei giovani calciatori, si è parlato dell’utilità di questi incontri di formazione, basilari per far conoscere le tematiche riguardanti il problema delle partite combinate.

Al “Tubaldi” di Recanati, i relatori dell’ “Integrity Tour” sono stati: Emanuele Paolucci segretario generale Lega Pro, Giacomo Bindi area marketing Lega Pro, l’avv. Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG e Andrea Fiumana AIC: «E’ sempre bene ricordare come per una piccola ingenuità un calciatore possa rovinarsi credibilità e carriera - dice il capitano della Recanatese Alessandro Sbaffo - ben vengano questi incontri di formazione»