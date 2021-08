Diretta Lazio-Spezia 4-1: tris di Immobile, poi Felipe Anderson. Liguri in 10

SEGUI LA DIRETTA

2° TEMPO

53' Liguri in 10 per l'espulsione di Amian

47' Felipe Anderson da solo davanti al portiere non sbaglia

1° TEMPO

Pronti via e la Lazio di Maurizio Sarri è già in svantaggio contro lo Spezia: il cross in area di Gyasi, intercettato e smanacciato da Reina, finisce sui piedi di Verde che segna il gol dell'1-0 per gli uomini di Thiago Motta. Esattamente come contro l'Empoli, però, i biancocelesti ci mettono poco a ristabilire le distanze: passa solo un minuto, infatti, e Pedro offre un assist al bacio a Ciro Immobile, a cui basta appoggiare per ristabilire le distanze. Al quarto d'ora, sempre dai piedi dell'attaccante della Nazionale, arriva anche il gol del 2-1 per i capitolini. Stavolta il passaggio decisivo è di Luis Alberto, preferito ad Akpa-Akpro dal primo minuto. Dopo tanta Lazio, che rischia in più di un'occasione di dare il colpo finale ai liguri, ma c'è un super Zoet in porta a salvare il risultato e a tenere i suoi in partita. Anche in occasione del rigore sbagliato dal solito attaccante, che però segna di testa sugli sviluppi del calcio d'angolo la tripletta personale.

⏸ La tripletta di @ciroimmobile ci porta al riposo avanti di due! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/c53UlAZJ1t — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 28, 2021

47' pt Immobile prima sbaglia il rigore, parato da Zoet, poi sugli sviluppi del calcio d'angolo, di testa, segna il gol del 3-1

45' Dionisi al Var concede il rigore alla Lazio per un contatto su Pedro

39' Colley ci prova dalla distanza ma non centra la porta

32' Ancora su Zoet su Immobile: il portiere dello Spezia esce in anticipo sull'attaccante della Lazio e salva ancora una volta il risultato

30' Zoet salva i liguri dal colpo del ko di Pedro

26' Si fa vedere anche Felipe Anderson che non trova lo specchio della porta

25' Marusic entra al posto di Lazzari, infortunato

17' Pedro ci prova solo davanti alla porta

14' Doppietta di Immobile su assist di Luis Alberto: è 2-1 per la Lazio

5' Subito la Lazio che, su assist di Pedro per Immobile, riquilibra il risultato

4' Un errore di Reina regala il gol ai liguri con Verde

1' Fischio d'inizio di Dionisi all'Olimpico di Roma tra Lazio e Spezia

A sentire Maurizio Sarri, il neo allenatore della Lazio, all'Olimpico non è tutto pronto. Proprio ieri, nella conferenza stampa prima del debutto davanti al pubblico di casa contro lo Spezia, il mister toscano non è stato molto "carino" nei confronti del manto dello stadio romano (è anche arrivata la risposta di Sport & Salute poco dopo: una rassicurazione), ma oggi i biancocelesti, alle 18:30, scenderanno in campo per la seconda giornata di Serie A e se la vedranno con gli uomini di Thiago Motta, che nella prima di campionato si sono fatti rimontare due reti dal Cagliari in soli cinque minuti.

Per quanto riguarda, poi, i capitolini, Empoli ha fruttato tre punti, ma il gioco dell'ex Juventus ancora è lontano da vedersi, anche perché, ha detto sempre Sarri in conferenza, ci vuole del tempo per adattarsi ai meccanismi di un nuovo modulo, e della difesa a quattro soprattutto. Alcuni innesti sono arrivati dal mercato, Toma Basic per esempio, e alcuni sono andati via - Joaquin Correa (che ieri ha rifilato una doppietta al Verona all'esordio con la maglia con l'Inter) e Felipe Caicedo, approdato al Genoa. Prima della sosta per le Nazionali, la Lazio proverà comunque a strappare un'altra vittoria, in attesa che tutto vada liscio. Il match di Roma, intanto, sarà diretto da Federico Dionisi.

Lazio-Spezia, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): 25 Reina; 29 Lazzari, 4 Patric, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 6 Lucas Leiva, 10 Luis Alberto; 7 F. Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro. Allenatore Sarri

SPEZIA (3-4-3): 1 Zoet; 12 Vignali, 28 Erlic, 43 Nikolaou; 27 Adou, 25 Maggiore, 20 Bastoni, 21 Ferrer; 10 Verde, 19 Colley, 11 Gyasi. Allenatore Thiago Motta

Arbitro: Dionisi, Var Aureliano, Avar Libert

