La Juve stringe per Chiesa. Nainggolan-Cagliari, il ritorno è con lo sconto

Federico Chiesa si avvicina alla Juventus. Gli incontri delle ultime ore hanno permesso ai bianconeri di ridurre le distanze con la Fiorentina e di strutturare un’offerta vicina alle richieste del patron Commisso. Si tratta di un prestito oneroso sui 10 milioni di euro con diritto di riscatto a 40, che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Al momento non sono previste delle contropartite, ma a gennaio i due club potrebbero nuovamente sedersi al tavolo delle negoziazioni. Di pari passo, i bianconeri sperano di perfezionare la cessione di Rugani (in trattativa con Rennes e Newcastle) e quella di De Sciglio sempre all’estero, anche se quest’ultimo non sembra orientato a cambiare maglia.



Domani sarà anche il giorno di Nainggolan al Cagliari. Il centrocampista belga, valutato 12 milioni, torna in Sardegna stavolta a titolo definitivo, con l’Inter che accoglierà due giovani della società sarda. L'ex giallorosso firmerà un triennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione. La cessione di Dalbert al Rennes permetterà invece all’Inter di sferrare l’affondo finale per Alonso. Lo spagnolo del Chelsea è un pupillo di Conte che lo chiede a gran voce ormai dallo scorso anno. Intanto il tecnico salentino accoglie Darmian: venerdì l’esterno ormai ex Parma, costato 2,5 milioni, sosterrà le visite mediche.



La Milano rossonera aspetta invece con trepidazione il nuovo difensore. Tomiyasu del Bologna resta il preferito, mentre Nacho rappresenta l’alternativa low cost. Per il primo è stata presentata un’offerta sui 15-18 milioni di euro, a fronte di una richiesta di 25. Infine, il Torino cerca un nuovo attaccante: piace Kalinic, già nel mirino del Besiktas. La Fiorentina ha scelto Callejon come sostituto di Chiesa. Ultimo aggiornamento: 21:58

