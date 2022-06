Italservice in campo per gara-2 della finale scudetto: contro la Feldi Eboli serve una vittoria per andare alla bella

PESARO In duemila al PalaFiera per tifare Italservice Pesaro, che stasera alle 20.30 torna in campo per gara-2 delle finali scudetto contro la Feldi Eboli. Lo fa in casa propria, nella serata in cui i biancorossi devono vincere a tutti i costi per pareggiare la serie e rimandare l’assegnazione del tricolore a gara-3, la cosiddetta bella in agenda eventualmente sabato, di nuovo al PalaFiera alle 20.30. L’Italservice dovrà cavalcare il calore del pubblico locale.

La prevendita dei biglietti è letteralmente esplosa e a 24 ore dal match ha configurato il quasi tutto esaurito. Circa 150 saranno a supporto della Feldi Eboli, nello spicchio di Curva C a loro riservato e ben separato dal resto della tifoseria marchigiana. «Siamo davvero felici della risposta straordinaria dei tifosi pesaresi e marchigiani – dice alla vigilia il presidente dell’Italservice, Lorenzo Pizza - Se ci fossero stati altri mille posti sono convinto che li avremmo riempiti tutti. Il pubblico ci dovrà aiutare parecchio contro una Feldi fortissima e in grande forma. Dovrà essere il sesto uomo in campo, perché abbiamo una sola possibilità per continuare a sognare lo scudetto: vincere e andare a gara-3».

