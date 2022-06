L'Italservice Pesaro si gioca lo scudetto e il triplete contro Eboli: c'è anche la diretta su Sky

PESARO - Stasera si assegna lo scudetto di Serie A. Alle 20.30, al PalaFiera di Pesaro, l’Italservice ospita la Feldi Eboli in gara-3 della finale playoff. È la bella tra due squadre ricche di campioni, che si affronteranno dentro un palas stracolmo. Si prevede infatti anche stasera il soldout con oltre duemila spettatori dopo che la prevendita (botteghino e Liveticket) è stata presa d’assalto, come è accaduto in gara-2 disputata giovedì quando i biancorossi hanno vinto 6-1 e hanno rimesso in parità la serie per il tricolore dopo il successo ai rigori della Feldi in gara-1 a Eboli.

Il club del presidente Lorenzo Pizza insegue il terzo tricolore consecutivo e un triplete nazionale che chiuderebbe una stagione perfetta, in cui capitan Tonidandel e compagni si sono già aggiudicati Supercoppa (proprio contro Eboli) e Coppa Italia. La Feldi, dal suo canto, sogna il primo scudetto della sua storia. Ci sono tutti i presupposti per vivere una serata entusiasmante, a ricordarlo e a caricare l’ambiente ci pensa il cholito Javier Adolfo Salas: «A questa squadra non passerà mai la voglia di vincere – dice il numero 8 dell’Italservice, autore di una doppietta in gara-2 - La nostra fame si vede ogni volta che scendiamo in campo. Adesso c’è da giocare gara-3 e noi ce la metteremo tutta per lasciare lo scudetto a Pesaro». Si può seguire la partita in diretta su Sky Sport e va ricordato anche che la vincente di stasera parteciperà alla prossima Champions League.

