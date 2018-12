Gravissimo incidente fra tre auto, morti due ragazzi in Campania

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia stradale indaga sulla dinamica di un terribile incidente in Campania che ha cauto due morti. I corpi sono stati trasportati all'obitorio dell'ospedale di Eboli per gli accertamenti medico-legali.Due giovani, un minore, di 17 anni, ed uno di 18, sono morti in un incidente stradale verificatosi sulla statale 19, tra Eboli e Battipaglia, in provincia di Salerno. Coinvolti tre veicoli, di cui due completamente distrutti. I giovani morti erano di Eboli. Nessuno degli altri tre ragazzi rimasti feriti è in gravi condizioni.