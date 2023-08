Bambina di 7 anni trovata nuda in strada, Battipaglia choc: «Picchiata e presa a cinghiate da mamma e nonno»

Sono le 15 del 30 luglio, una rovente domenica estiva, quando un passante si imbatte in una bambina seminuda che vaga da sola per strada a Battipaglia, in provincia di Salerno.

La piccola indossa solo le mutandine, il corpo è coperto di graffi e lividi. «Mamma e nonno mi hanno presa a cinghiate», racconta la piccola, di soli 7 anni. A riportare questa agghiacciante vicenda di maltrattamenti è il quotidiano "La Città".

Il passante chiama i carabinieri, che giungono rapidamente nei pressi della rotatoria tra via Baratta e la Statale 19, al rione Sant’Anna, e prestano i primi soccorsi alla piccola. Secondo quanto ricostruito, la bimba sarebbe stata picchiata a colpi di cintura dalla madre, 32 anni, e dal nonno materno, 62.

I due, insieme al papà della bambina, sono indagati: le ipotesi di reato, al momento, sono di maltrattamenti in famiglia (con l'aggravante di avere utilizzato strumenti atti ad offendere) e di abbandono d'incapace. La bambina adesso vive a casa della zia paterna.