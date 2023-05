Italservice Pesaro, è addio con Fulvio Colini: lo "Special One" dello Scudetto esonerato dal club rossiniano

PESARO- Fulvio Colini, lo Special One protagonista degli ultimi successi in Italia dell'Italservice Pesaro è stato esonerato dal club biancorosso. Alla base della decisione societaria il fatto che, nei giorni scorsi, erano già uscite indiscrezioni sulla prossima destinazione del tecnico laziale fautore sulla panchina rossiniana di tre Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

La nota e l'incarico a Davide Bargnesi

"L’Italservice Pesaro Calcio a 5 comunica l’esonero del tecnico Fulvio Colini. Come potrete ben capire non è un comunicato “qualunque”. Colini è l’allenatore che ha guidato questa società ai tantissimi successi di questi anni e per questo il club gli sarà sempre grato. Allo stesso tempo però lo sport va avanti, presente e futuro sono le uniche cose che contano. E il presente racconta purtroppo che è stato reso pubblico – a mezzo stampa – l’accordo che lo riguarda con un’altra società per la prossima stagione, destabilizzando in maniera significativa spogliatoio e ambiente dell’Italservice Pesaro a pochi giorni da due gare di cruciale importanza per la società.

Per riportare totale serenità all’interno dello spogliatoio, per evitare che mosse e voci di mercato condizionino negativamente le prestazioni dei nostri calciatori nelle due gare di playout in arrivo, l’esonero di Colini è stato inevitabile. Lo conosciamo bene, benissimo. Quasi che non ce la prendiamo per certi comportamenti, perché il “pacchetto Colini” è, ed è sempre stato, tutto compreso. Prendere o lasciare. Lo ringraziamo sinceramente ancora una volta per tutte le gioie conquistate assieme. Semplicemente gli diciamo, pubblicamente: mister, avremmo potuto concludere la nostra storia in modo sereno e piacevole come meritavamo tutti. Ma anche stavolta, hai voluto fare tutto di testa tua. Amen. Un sincero, sincerissimo in bocca al lupo per le future esperienze professionali. La squadra per questo finale di stagione e quindi per le gare di playout passa in mano a Davide Bargnesi, già vice di Colini nelle ultime due stagioni. A lui va il più grande in bocca al lupo, a tutti i nostri tifosi l’invito di starci vicino e aiutarci ancora di più per i due match decisivi che ci attendono".