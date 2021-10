Semifinale Italia-Spagna in diretta LIVE alle ore 20:45. Le probabili formazioni di Mancini e Luis Enrique

A fare da teatro, oggi, alla semifinale tra Italia e Spagna non sarà Wembley come a Euro 2020, ma la Scala del calcio, lo stadio San Siro di Milano, il Giuseppe Meazza. Chiamatelo come volete, ma per la penultima partita di Nations League degli azzurri (e questo che vada o che vada male), ci saranno 37mila persone, una di più non sarebbe stato possibile. Il motivo è che c'è voglia di continuare a gioire dopo un'estate sportiva pazzesca, iniziata proprio con la vittoria sull'Inghilterra, in Inghilterra. Da quell'11 luglio, però, qualcosa è cambiato e il primo a farne i conti è proprio il ct Roberto Mancini. Ecco le probabili formazioni della gara che sarà diretta dal fischietto russo Sergei Karasev.

Italia-Spagna, le probabili formazioni

Ciro Immobile e Andrea Belotti non ci sono, e no, non è una novità. Con le punte di ruolo a casa, e infortunate, sono non pochi i problemi per Mancini. Al loro posto, è vero, è stato chiamato Giacomo Raspadori del Sassuolo, ma la sua giovane età, e la poca esperienza in ambito internazionale, potrebbero essere il motivo per cui il ct non gli affiderà le chiavi dell'attacco dell'Italia. E quindi, l'idea è che al centro del tridente possa venire spostato Lorenzo Insigne, affiancato da Federico Chiesa a sinistra e Federico Bernardeschi a destra.

L'altro dubbio del ct è in difesa, nella coppia dei centrali nello specifico: il capitano Giorgio Chiellini (37 anni compiuti ad agosto) potrebbe essere sostituito dal giovane interista Alessandro Bastoni. Per il resto, confermata la squadra che è riuscita a portare a casa la finale degli Europei.

Luis Enrique continua, invece, con la linea verde, giovane. E ne va fiero. Anche lui a corto di punte di ruolo, si affiderà al falso nueve: Oyarzabal favorito sugli altri al centro dell'attacco, mentre Ferran Torres e Sarabia faranno da supporto. A metà campo, Mikel Merino agirà con Koke e Busquets e in difesa potrebbero esserci Garcia e Laporte come centrali, sulle fasce, invece, Azpilicueta e Reguilon.

ITALIA (4-3-3): 21 Donnarumma; 2 Di Lorenzo, 19 Bonucci, 23 Bastoni, 3 Emerson Palmieri; 18 Barella, 8 Jorginho, 6 Verratti; 14 Chiesa, 10 Insigne, 20 Bernardeschi. Ct. Mancini

SPAGNA (4-3-3): 23 Simon; 2 Azpilicueta, 12 Garcia, 19 Laporte, 14 Reguilón; 20 Merino, 5 Busquets, 8 Koke; 22 Sarabia, 21 Oyrzabal, 11 Ferran Torres. Ct. Luis Enrique



