Champions League, Inter-Real Madrid in diretta LIVE alle 21. Formazioni ufficiali: c'è Alaba per Ancelotti, Inzaghi ritrova Bastoni

Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti, Inter e Real Madrid: torna la Champions League a San Siro, e lo fa in grande stile. Stasera alle 21, alla Scala del calcio, si incontrano i campioni d'Italia contro chi la coppa dalle grandi orecchie l'ha vinta tredici volte, anche con in panchina l'allenatore italiano che, proprio ieri in conferenza stampa, ha svelato che da bambino, poco prima di approdare alla Roma, ha sempre tenuto per i colori neroazzurri. Poi sì, c'è stato anche il Milan nella sua carriera. Ecco le formazioni ufficiali.

🌟 | #UCL



Le stelle, i riti di sempre, una colonna sonora che non ci stanca mai. Scriviamo insieme il finale di questa storia.#StoryOfChampions ⚫🔵 #ForzaInter#InterReal 🎥⚽ Questo episodio è in esclusiva su @PrimevideoIT dalle ore 19:30 pic.twitter.com/jX6PsMXWvH — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 15, 2021

Inter-Real Madrid, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Modric, Casemiro, Valverde; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius Junior. All. Carlo Ancelotti

Dove vederla in tv e streaming

Inter-Real Madrid è un'esclusiva Amazon Prime, quindi sarà visibile attraverso l'applicazione Amazon Prime Video, scaricabile sia sulla piattaforma Sky Q, sia attraverso l'utilizzo delle console per videogiochi (Ps4, Ps5, Xbox), nonchè attraverso i dispositivi Amazon Fire Tv e Google Chromecast.

