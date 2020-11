Giocati tre recuperi nel girone F: cinquina del Notaresco che vola in vetta alla classifica

ANCONA - Primi tre recuperi nel girone F del campionato di Serie D, per ora sospeso almeno fino al 3 dicembre. Gli abruzzesi del Notaresco battono 5-0 l’Aprilia nel recupero della 6ª giornata e volano in vetta alla classifica da soli con 14 punti: tripletta di Banegas, intervallata dalle reti di Gallo e Marchionni. In campo anche il Cynthialbalonga che vince 2-0 a Giulianova in un recupero della 5ª giornata e aggancia il Tolentino al quinto posto in classifica a quota 10: a segno Cardella e Barbarossa. Finisce invece 2-2 Vastese-Agnonese sempre in un recupero della 6ª giornata: abruzzesi avanti 2-0 con una doppietta di Mbuba, rimonta dei molisani con una doppietta di Martiniello.



SERIE D girone F recuperi 5ª e 6ª giornata

Real Giulianova-Cynthialbalonga 0-2 (31’ Cardella, 34’ Barbarossa)

Notaresco-Aprilia 5-0 (17’ Banegas, 30’ Gallo, 46’ Banegas, 51’ Marchionni, 55’ Banegas)

Vastese-Agnonese 2-2 (9’ Mbuba, 32’ Mbuba, 44’ Martiniello, 52’ Martiniello)

CLASSIFICA

Notaresco 14

Campobasso 13

Castelnuovo 12

Recanatese 11

Tolentino 10

Cynthialbalonga 10

Vastogirardi 9

Castelfidardo 8

Pineto 8

Fiuggi 8

Montegiorgio 7

Vastese (-1) 7

Matese 4

Rieti 2

Porto Sant’Elpidio 2

Aprilia 2

Agnonese 2

Real Giulianova 1

