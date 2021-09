Si parte subito con un derby in attesa della Samb: uscito il calendario del girone F

ANCONA - Fano-Vastese, Aurora Alto Casertano-Montegiorgio, Porto d’Ascoli-Matese, il primo derby Recanatese-Tolentino e Vastogirardi-Castelfidardo, oltre al più che possibile Trastevere-Samb. Sarà questa la prima giornata del girone F di Serie D, al via domenica 19 settembre alle 15. L’ultimo dubbio è chiaramente legato all’iscrizione della Samb di Renzi, che deve ancora regolarizzare la sua posizione dopo il parere positivo espresso dalla commissione della Figc. Resta ancora una X nel calendario diramato in mattinata dalla Lega Nazionale Dilettanti, ma il posto lasciato vacante dovrebbe essere colmato dal club rossoblù. Il campionato inizierà domenica 19 settembre e terminerà il 15 maggio 2022. Saranno tre i turni infrasettimanali: mercoledì 8 dicembre, mercoledì 22 dicembre e giovedì 14 aprile. Oltre alle tradizionali soste previste a Natale, Capodanno e Pasqua, il campionato si fermerà anche il 13 marzo per il torneo di Viareggio.

