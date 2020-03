Stop anche al girone F delle marchigiane: la 27ª giornata sarà recuperata il 15 marzo

ANCONA - Si ferma anche il girone di Serie D delle sette marchigiane. Dopo l’annuncio dello stop ai gironi B, C e D, il Dipartimento Interregionale ha disposto anche la sospensione del girone F, vista l’ordinanza numero 3 del 3/3/2020 del presidente della Regione Marche emanata quale misura in materia di contenimento e questioni dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Niente partite quindi domenica 8 marzo quando sarebbe dovuta andare in scena la 27ª giornata, che sarà recuperata domenica 15 marzo, quando era già previsto lo stop al campionato per permettere alla Rappresentativa di partecipare al Torneo di Viareggio.

Rinviato il girone F anche del campionato Juniores, questo il programma dei recuperi: 10ª giornata di ritorno sabato 21 marzo 2020 ore 15,30, 11ª giornata di ritorno sabato 28 marzo 2020 ore 15,30.





© RIPRODUZIONE RISERVATA