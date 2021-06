Semifinali il 23 e finale il 27 giugno: fissate anche le date dei playoff del girone F

ANCONA - Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato le date che riguardano i playoff che si svolgeranno in due turni: mercoledì 23 giugno per le semifinali, mentre il 27 giugno ci sarà la finale. Date che riguardano il nostro girone F, ma anche i gironi A, D e I, mentre per gli altri gironi, quelli che hanno avuto meno ritardi dal Covid si svolgeranno mercoledì 16 e domenica 20 per i gironi B, C, G e H, mentre per il girone E le date sono 20 e 23 giugno. Le marchigiane ad oggi sono tagliate fuori dagli spareggi post season, ma ancora in tempo per entrare a farci parte con il Castelfidardo distante solo tre punti, il Montegiorgio quattro, mentre la Recanatese è a sette lunghezze ma con la partita con il Castelnuovo Vomano da recuperare venerdì 18. Il regolamento è quello classico per i playoff con la seconda in classifica che scontra con la quinta, la terza con la quarta. Si gioca in casa della squadra con la migliore classifica, così come per la finale. In caso di parità ci saranno i supplementari e nel caso persistesse l’equilibrio passerà il turno quella con la migliore classifica. Stesso dicasi per decretare la vincente nella finale che potrà fregiarsi di un titolo simbolico, praticamente solo per la gloria, visto che i playoff non danno promozioni dirette.

