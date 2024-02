Tamberi sui social: «Domani una notizia bomba». Ma sua moglie Chiara non è incinta. Prima l'All Star Celebrity Nba poi ci sarà altro?

ANCONA Gianmarco Tamberi, il campione olimpico e mondiale di salto in alto, infiamma i social direttamente dalla sua casa di Ancona. Il Gimbo nazionale, infatti, social ambassador per la Regione Marche ha annunciato attraverso una storia Instagram pubblica sul suo profilo una notizia bomba che sarà svelata domani, 8 febbraio.

LEGGI ANCHE: Tamberi e l'incoraggiamento social a Sofia Goggia (dopo l'infortunio): «Sofi, tu ce la puoi fare»

«Notizia bomba ma Chiara non è incinta». Saranno gli All Star Game Celebrity Nba?

«Sto facendo stretching ma voglio dirvi che domani darò una notizia bomba. A che ora? Ve lo dirò più avanti ma sarà domani. So già che me lo chiederete ma no, Chiara non è incinta».

La notizia "bomba" potrebbe essere l'inserimento di Gimbo nel roster del NBA All-Star Celebrity Game 2024 di Indianapolis dopo due anni dall'ultima partecipazione. Il campione olimpico è stato infatti inserito nella squadra di Stephen A. Smith. Insieme a lui anche Metta World Peace.

Team Shannon: Micah Parsons, Quincy Isaiah, Conor Daly, Jewell Loyd, Kai Cenat, Dylan Wang, Lilly Singh, SiR, Walker Hayes, Anuel AA. A allenare Shannon Sharpe, Peyton Manning, 50 Cent.

Team Stephen A.: Jennifer Hudson, Tristan Jazz, Jack Ryan, Metta World Peace, AJ MClean, Kwame Onwuachi, Adam Blackstone, C Straoud, Gianmarco Tamberi. A allenare Stephen A. Smith, A'ja Wilson, Lil Wayne.