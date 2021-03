Fermana in campo contro la Triestina nell'anticipo dell'infrasettimanale: 2-0, Urbinati sblocca subito, Neglia raddoppia

ANCONA - Prova a rialzarsi subito la Fermana dopo la sconfitta di sabato scorso ad Arezzo: tocca ai canarini inaugurare la 31ª giornata del girone B di Serie C, prevista tutta nel turno infrasettimanale. Il tecnico Giovanni Cornacchini ha chiesto ai suoi di sprigionare segnali di battaglia rimettendosi in moto senza esitazioni: «La razionalità fa parte delle nostre linee guida - spiega il tecnico - l’avversario ha grande blasone e un organico di livello superiore con nomi di di prestigio». Molto turnover da entrambe le parti: se Cornacchini lancia Iotti a centrocampo al fianco di Urbinati e Cais prima punta, Pillon fa rifiatare Gomez, Mensah, Lambrughi e Lepore. Giocano Tartaglia esterno basso a destra, Ligi centrale sinistro, Rizzo mezz’ala e davanti viene scelta l’artiglieria pesante con Litteri e Granoche.

Tutte le altre partite si giocheranno domani, ad eccezione di Samb-Ravenna, che è stata rinviata a data da destinarsi per il cluster che ha colpito la squadra giallorossa con dieci casi di positività, tra cui i calciatori Codromaz, Perri, Raspa e Zannoni.

SERIE C girone B 31ª giornata 12ª ritorno

Fermana-Triestina 2-0 (2’ Urbinati, 44’ Neglia)

COSI' DOMANI

Fano-Arezzo mercoledì 17 ore 15

Cesena-Matelica ore 17.30

Gubbio-Perugia ore 17.30 Sky

Imolese-Legnago Salus ore 17.30

Padova-FeralpiSalò ore 17.30 Sky

Samb-Ravenna ore 17.30

Sudtirol-Modena ore 17.30 Sky

Carpi-Vis Pesaro ore 20.30

Mantova-Virtus Verona ore 20.30 Sky

CLASSIFICA

Padova 61

Sudtirol 59

Perugia 57

Modena 54

Triestina 47

FeralpiSalò 46

Matelica 45

Samb 45

Cesena 43

Virtus Verona 41

Mantova 40

Gubbio 38

Fermana 35

Carpi 34

Vis Pesaro 30

Imolese 27

Fano 27

Legnago Salus 26

Ravenna 20

Arezzo 20

PROSSIMO TURNO domenica 21 marzo

-Serie C girone B 32ª giornata 13ª ritorno



Perugia-Sudtirol ore 12.30 Sky

FeralpiSalò-Gubbio ore 15

Legnago Salus-Samb ore 15

Triestina-Carpi ore 15

Virtus Verona-Fano ore 15

Vis Pesaro-Padova ore 15 Sky

Arezzo-Imolese ore 17.30

Matelica-Fermana ore 17.30

Ravenna-Mantova ore 17.30 Sky

Modena-Cesena ore 20.30 Sky

Ultimo aggiornamento: 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA