Falsa partenza della Megabox nella semifinale playoff: perde 3-1 a Sassuolo, ora servirà una rimonta

SASSUOLO Inizia con una sconfitta l’avventura nelle semifinali playoff di A2 femminile della Megabox Vallefoglia, battuta per 3-1 al PalaConsolata dalla Green Warriors Sassuolo, non riuscendo a rimontare i primi due set di svantaggio e alzando bandiere bianca solo ai vantaggi del quarto parziale. Non bastano le ottime gare di Pamio (23 punti con 6 ace), Kramer (16 e 3 muri) e Colzi (14 e 3 muri), con la serie che adesso si sposterà al PalaDionigi per la seconda e già decisiva gara in programma sabato alle 17. Primo set vinto d’un soffio dalle emiliane per 27-25 con la Megabox che spreca il +2 ai vantaggi. Nel secondo Vallefoglia fatica a ritrovare compattezza, continuando a subire le iniziative di Antropova che si conferma inarrestabile: finirà 25-18. La scossa giusta arriva nel terzo parziale: 20-25 dopo due set point annullati dalle padrone di casa. Nel quarto set la Megabox viaggia sulle ali dell’entusiasmo volando sul 3-8 e poi sul 4-11 ma il doppio ace di Antropova rimette in carreggiata Sassuolo. L’attacco out di Pamio vale il sorpasso sul 23-22: Vallefoglia ha anche l’occasione di prolungare la sfida al tie break, ma ancora una volta le Green Warriors rispondono presente ribaltando la situazione e chiudendo sul 27-25 una vibrante gara-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA