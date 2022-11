FALCONARA Campionessa italiana under 17 di sollevamento pesi olimpico. È il traguardo raggiunto dall’atleta falconarese Asia Mancinelli alle finali nazionali svoltesi a Biella. La diciassettenne della società Mak Training di Collemarino, si è imposta nella categoria +81 kg, conquistando tre ori nelle altrettante prove disputate. È stata una lotta avvincente fra Asia e la napoletana Sara Esse, le due uniche presenti in questa categoria di peso in quanto le sole in Italia ad aver raggiunto nelle qualifiche regionali i minimi richiesti dal regolamento federale per accedere alle finali nazionali.

Nello strappo la marchigiana superando i 60 ed i 63 kg alla prima prova, aveva messo al sicuro il primo oro per poi cercare di alzare in terza prova 67 kg per assicurarsi un largo vantaggio, fallendola per un piccolo errore tecnico. Nell’esercizio di slancio entrambe hanno dichiarato inizialmente 70 chili. Asia l’ha sollevato per prima, la Esse ha cambiato strategia fallendo per due volte i 71 kg e centrandoli nell’ultima prova portandosi in vantaggio. I tecnici di Asia, il papà Andrea Mancinelli e Giuseppe Puglielli, hanno deciso di passare in seconda prova Asia a 73 chili per assicurarsi oltre all’oro di slancio anche l’oro del totale. Tentativo riuscito e poi con il titolo già ottenuto Asia ha provato i 78 kg, che sarebbe stato il suo personale, che nonostante alzati, sono stati invalidati da 2 giudici su 3.

Con questo successo la Mancinelli lascia un segno nella storia della pesistica marchigiana, essendo la prima donna a vincere un titolo italiano dal 1970, anno in cui la federazione mondiale ha aperto l’agonismo anche al settore femminile. Soddisfattissimo il tecnico e padre Andrea Mancinelli: «I sacrifici compiuti da Asia sia nel periodo pandemico, allenandosi anche in casa, che dopo con doppi allenamenti al giorno in quanto il suo sport primario è la pallavolo (lo pratica nell’under 18, nella I divisione ed in serie C con la Pallavolo Castelferreti), oltre a portare avanti l’impegno scolastico al Liceo Linguistico Savoia con buoni risultati. Un risultato che premia anche il lavoro DI Mak Training, leader da diversi anni nelle Marche per quanto riguarda la pesistica, anche nel settore giovani e giovanissimi».