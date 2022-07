Assunta Legnante fa doppietta: peso e disco ai campionati italiani paralimpici

CIVITANOVA MARCHE - L’Anthropos presentava numerose defezioni tra i suoi qualificati ai Campionati Italiani paralimpici, ma i risultati sono stati ugualmente eccellenti. Assunta Legnante, all'ennesima ripartenza importante, ha infatti alzato il livello nel Getto del Peso con la misura di 15,38 aggiudicandosi il titolo italiano, poi bissato nel disco con la misura di 37,25 metri.

Il getto del peso

Tris di titoli nazionali invece per il neo arrivato in casa Anthropos, Andrea Mattone, che nel salto in alto, nel lungo e nel triplo categoria T20 ha sbaragliato tutti i rivali di categoria. Per quanto riguarda gli altri risultati di alto livello, non è stato da meno Matteo Cappelletti, che nella categoria T43, dopo l’argento nel lungo, si è aggiudicato il titolo nei 100m e, con tanto di primato italiano, nei 200m (27”93). Raffaele Di Maggio si è confermato lo sprinter più forte nella categoria T20 con la doppietta nei 100m e nei 200m.

Fella, giavellotto vincente

Grande rientro post infortunio invece per Gabriele Fella con il titolo italiano nel lancio del giavellotto mentre Annamaria Mencoboni, categoria T12, con la guida Nicholas Chiesi ha ribadito di essere la più forte nel salto in alto aggiudicandosi il titolo. Fausto Morlacco si è messo al collo tre medaglie con i due argenti nel getto del peso e nel lancio del disco, categoria F13, e l’oro nel lancio del giavellotto. Jonatha Riderelli si è aggiudicato 2 bronzi nel lancio del giavellotto e nel getto del peso categoria F34 e Enrico Mario Benes è salito sul secondo gradino del podio nel lancio del giavellotto. «Peccato per la gara di disco dove pensavo di fare molto di più, però se penso che fino a pochi anni fa quella fatta oggi era quasi misura da record europeo va bene così! Per quanto riguarda il peso, invece, sono contentissima perché finalmente ho superato di nuovo i 15 m. Gli obiettivi importanti ci saranno l'anno prossimo con i Mondiali».