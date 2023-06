Campionati Italiani su Pista di Pattinaggio Corsa, strepitosa Alice Sorcionuovo. Tutti i risultati

POLLENZA - Sono terminati domenica 11 giugno i Campionati Italiani su Pista di Pattinaggio Corsa per le categorie Junior e Senior; non poteva mancare all'appuntamento la LunA Sports Academy di Senigallia che si è presentata alla manifestazione con un agguerrito gruppo di atleti che le ha permesso di classificarsi al 4° posto su 57 Società partecipanti. Nella 3 giorni di gare sono arrivati ben 4 Titoli Italiani 1 Medaglia d'Argento ed altre 2 medaglie di bronzo.

Titolo Italiano per il vice campione del mondo Alessio Piergigli nel giro ad atleti contrapposti, quindi ben 3 Titoli Italiani per una strepitosa Alice Sorcionovo che nella categoria Junior Femmine domina tutte le gare di Velocità, oro nel Giro atleti contrapposti, oro nella 500mt sprint ed oro nella 1000mt.

L'Americana



Quindi ARGENTO per Giorgia Benigni nel giro ad Atleti contrapposti, e 2 BRONZI con Chiara Cognigni nella 500 mt sprint e nella gara Americana a squadre con una staffetta femminile "emozionante" con Martina Ferretti, Chiara Cognigni, Silvia Paoletti ed Alice Sorcionovo che dopo una gara perfetta arrivano terze ad un passo dal titolo e dal 2°posto.



Soddisfazione per tutta la Società del presidente Roberto Arthemalle e dei tecnici Luca Bernacchia e Michele Santarelli per la costante crescita qualitativa della squadra che si dimostra ancora una volta, Team di vertice a livello Nazionale. Prossimo appuntamento gli Internazionali Open di L'Aquila.

Hanno partecipato alle gare: Piergigli Alessio, Bosco Lorenzo, Martinelli Leonardo, Moroni Filippo, Falaschi Michael, Mencarelli Federico, Ferretti Martina, Sorcionovo Alice, Paoletti Silvia, Pasquinotti Greta, Cognigni Chiara, Benigni Giorgia, Bocconi Silvia, Romagnoli Eleonora.