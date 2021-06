Weekend tricolore a Rovereto per Barontini e altri 24 marchigiani

ROVERETO - In gara per il tricolore a Rovereto, in Trentino, ai Campionati italiani assoluti da venerdì 25 a domenica 27 giugno. Tre giornate di sfide che attendono complessivamente 25 marchigiani, con diverse possibilità di un piazzamento di vertice. Difende il titolo negli 800 metri Simone Barontini, in cerca di un nuovo successo. Nel martello il ventenne Giorgio Olivieri, sangiorgese che è cresciuto fino a 73.92 per confermarsi tra gli under 23, stavolta punta in alto anche tra i “grandi”. Nel disco attesa per l’ascolano Nazzareno Di Marco, vincitore quest’anno del titolo invernale. Da seguire poi Lorenzo Del Gatto, pesista di Montegiorgio che è arrivato pochi giorni fa a 19.78.



Nel mezzofondo la pesarese Eleonora Vandi (Avis Macerata), che non si è ancora espressa al meglio in questa stagione. Tra i medagliati dell’ultima edizione annunciati anche lo sprinter pesarese Lorenzo Angelini (Avis Macerata) nei 200 e l’anconetano Gianluca Tamberi nel giavellotto. Nella marcia sui 10 km è atteso il maceratese Michele Antonelli, medaglia d’oro quest’anno nella 50 km di Coppa Europa con la squadra azzurra. Al via tanti giovani: nei 400 il vicecampione italiano under 23 Alessandro Moscardi (Stamura), l’argento tricolore juniores dei 100 metri Ilenia Angelini (Asa Ascoli) iscritta nei 200, la primatista regionale under 20 del disco Sofia Coppari (Atl. Fabriano), le marciatrici Anastasia Giulioni e Giulia Miconi, entrambe del Cus Macerata. Nei 5000 metri in pista Ilaria Sabbatini (Avis Macerata), e l’ascolano Stefano Massimi (Cus Camerino).

