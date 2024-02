Djokovic, l'allenatore: «Nessun problema fisico nella semifinale contro Sinner. Prima o poi doveva perdere»

La semifinale degli Australian Open vinta da Jannik Sinner contro Novak Djokovic è ancora stampata nella testa degli appassionati italiani. Il campione del torneo ha disputato una partita praticamente perfetta contro il numero uno al mondo che, però, è sembrato eccessivamente sotto tono.

Le parole di Goran Ivanisevic

Negli ultimi giorni si sono accavallate ipotesi su un presunto problema fisico di Djokovic che avrebbe quindi condizionato la sua partita contro Sinner. A smentire tutto ci ha pensato l'allenatore del serbo, Goran Ivanisevic che ha sciolto ogni tipo di dubbio al quotidiano croato Sportske Novost: «Prima o poi Novak doveva perdere, ne eravamo tutti consapevoli. Peccato che sia andata così, ma contro Sinner se non sei al 100% non hai molte chance. E anche al top della forma puoi perdere. L'intero Australian Open non è stato semplice per Novak, dal primo turno in poi. Ma in semifinale Djokovic è arrivato sano, non gli dava fastidio il polso.