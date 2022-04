Live F1, GP Imola in diretta: Verstappen in pole, la pioggia non ferma i 130mila fan di Leclerc e Sainz

Piove a Imola, ma questo non ha fermato la carica dei 130.000 tifosi che hanno letteralmente invaso il circuito che ospita il Gran Premio dell'Emilia Romagna, quarta prova del Mondiale F1. Dopo due anni in cui a Imola si è corso senza pubblico, questo weekend è andato oltre ogni rosea previsione. E la Ferrari non ha deluso i tanti appassionati intervenuti. La Gara Sprint di sabato ha decretato lo schieramento di partenza di oggi. Max Verstappen (Red Bull-Honda), dopo la pole ottenuta in qualifica, si è imposto nella breve corsa di ieri, ma era stato Leclerc con la sua Ferrari a scattare in testa.

Un degrado eccessivo delle gomme, ha poi permesso a Verstappen di superare il monegasco che col secondo posto ottenuto, partirà dalla seconda piazzola per il GP. Seconda fila per Sergio Perez e Carlos Sainz, che nella Sprint hanno fatto rimonte eccezionali: il messicano della Red Bull è risalito da settimo a terzo, lo spagnolo della Ferrari da decimo a quarto. Terza fila per le due McLaren-Mercedes, poi gli incredibili Valtteri Bottas e Kevin Magnussen, rispettivamente al volante della Sauber Alfa Romeo-Ferrari e della Haas-Ferrari. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per esaltare i 130.000 che sono assiepati sulle tribune e sulle colline dell'autodromo.

