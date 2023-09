Il Cobra Soncin, ex capitano dell'Ascoli, nuovo allenatore della Nazionale femminile: arriva l'ufficialità

ASCOLI- Andrea Soncin, ex capitano dell'Ascoli (in bianconero dal 2007 al 2009 e dal 2011 al 2013), è il nuovo allenatore della Nazionale Italiana femminile. Subentra a Milena Bertolini a cui non era stato rinnovato il contratto.

Il Cobra di Vigevano

Il Cobra, soprannominato così negli anni da calciatore, ha risolto il suo rapporto professionale con il Venezia dove si è trovato anche a fare il traghettatori in Serie A nella stagione 2021-2022 prima di cedere il posto all'attuale tecnico Paolo Vanoli.