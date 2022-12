La Lube chiede strada a Padova per consolidare il secondo posto

CIVITANOVA - Di nuovo in campo, un altro esame. Appuntamento domani pomeriggio (il via alle 18) contro Padova per consolidare il secondo posto alle spalle del ciclone Perugia. Ma la lube nonostante i veneti abbiano solo nove punti in classifica è comunque avversarioi da prendere con le dovute cautele. Anche perchè la vittoria è d'obbligo considerato che Modeha ha gli stessi punti in classifica di Civitanova e Trentino e Piacenza appena uno in meno.