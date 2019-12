Lube rullo compressore al Mondiale per club: secco 3-0 ai brasiliani del Sada Cruzeiro

Lube rullo compressore nel Mondiale per club: i ragazzi di De Giorgi lottano per i primi due set e dominano il terzo per un roboante 3-0 contro il Sada Cruzeiro.

La Cucine Lube Civitanova si impone sui padroni di casa del Sada Cruzeiro con un altro 3-0 (25-23, 30-28, 25-15) nella seconda gara della fase a girone del Mondiale per Club. Un successo che lascia la squadra italiana in testa alla classifica con due vittorie: questa sera alle ore 22 l'ultima gara del girone contro lo Zenit Kazan. Ai marchigiani basterà conquistare un set per arantirsi il primato nel girone.



SADA CRUZEIRO- CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3

SADA CRUZEIRO: Luan 1, Perrin 12, Lucas (L), Otavio 3, Rodrigo, Conte 10, Evandro 14, Cledenilson, Isac 3, Cachopa 1, Lukinha (L), Wellington n.e., Felipe, Hugo n.e.. All. Mendez.



CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani, Kovar, D’Hulst n.e., Marchisio (L), Juantorena 10, Massari n.e., Leal 15, Ghafour n.e., Rychlicki 10, Diamantini n.e., Simon 5, Bruno 4, Bienek 14, Balaso (L). All.: De Giorgi.



ARBITRI: Ortiz (PUR), Stahl (USA)



PARZIALI: 23-25 (32’), 28-30 (41’), 15-25 (28’).



NOTE: Sada battute sbagliate 16, ace 4, muri vincenti 3, ricezione 35% (14% perfette), attacco 50%. Cucine Lube battute sbagliate 13, ace 9, muri vincenti 10, ricezione 48% (27% perfette), attacco 58%.







