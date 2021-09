Ciclismo, Elisa Balsamo trionfa ai Mondiali in Belgio. Un altro oro per l'Italia

L'Italia dello sport non si ferma più: Elisa Balsamo ha vinto la gara in linea donne Elite ai Mondiali in Belgio. L'azzurra di Cuneo ha battuto, in uno sprint a due, la favorita olandese Marianne Vos, che si è dovuta accontentare della medaglia d'argento. Elisa Balsamo, nella gara partita da Anversa e conclusa a Leuven (Belgio), dopo 157,7 chilometri, si è imposta con il tempo di 3h52'27', precedendo l'olandese Marianne Vos, seconda e medaglia d'argento con lo stesso tempo. Terzo, e bronzo, la polacca Katarzyna Niewiadoma, a 1'; quarta l'ungherese Kata Blanka Vas, con lo stesso tempo, e quinta la cubana Arlenis Sierra Canadilla, anche lei con lo stesso tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA