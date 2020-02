Ripristinate le gare rinviate, in serie D domenica si gioca dappertutto

ANCONA - La Lega Nazionale Dilettanti, in seguito alla sentenza del Tar che ha annullato l'ordinanza del governatore Ceriscioli, ha rpristinato le tre partite del girone F della serie D in programma domenica 1 marzo, che erano state rinviate vista l'impossibilità di svolgere manifestazioni pubbliche nel territorio della regione Marche. Destituita di effetto l'ordinanza Ceriscioli, le gare in questione tornano in calendario. Le partite interessate sono: Jesina-Porto Sant'Elpidio, Sangiustese-Montegiorgio e Tolentino-Recanatese, che dunque si svolgeranno regolarmente domenica pomeriggio.





