Caos Sambenedettese, passo indietro della Quanton Commodities: «Interrompiamo la trattativa, Renzi ha rifiutato il tavolo»

"Stimabile Città Di San Benedetto del Tronto, avevamo intenzione di portare avanti un progetto serio, con l’obiettivo di arrivare a scalare categorie per entrare almeno nel professionismo e dare una nuova dignità ad una città come Sambenedetto del Tronto ed un club storico come la Samb, umiliato dalle ultime fallimentari gestioni". La Quanton Commodities Ltd, la trading house britannica specializzata nel commercio di cereali, interrompe la trattativa per l'acqusizione del club rossoblu.

LEGGI ANCHE: Samb, Renzi allo stadio "sfida" la piazza: «Pagherò, ci sono dei tempi tecnici: i ragazzi sanno che mantengo le promesse»

La nota

"Purtroppo - prosegue la nota - a seguito degli sviluppi degli ultimi giorni in cui l’attuale proprietà si è dimostrata, eufemisticamente, assai reticente nel fornire dettagli sulla posizione debitoria con l’aggravio di aver ricevuto anche diffide da creditori della Garigliano Immobiliare che hanno pignorato le quote della società, e avendo inoltre oggi ricevuto da Renzi il rifiuto ad iniziare una trattativa sulla base di 500,000€ da noi offerti per l’acquisizione del 100% delle quote del Club ( con la condizione di vedere sanate le posizioni debitorie in corso, che forse era per lui irrealizzabile visto che non riesce neanche a pagare i rimborsi ai calciatori), si è deciso di interrompere qualsiasi trattativa, avendo oltretutto una parte della tifoseria apertamente manifestato il suo dissenso al nostro ingresso probabilmente per favorire qualche imprenditore locale interessato a prendere la squadra senza pagare niente e nessuno. Augurando le migliori fortune alla Città , salutiamo cordialmente".