Calciomercato Marche: Djuric verso la Fiorentina, 4 scelte per Vrioni (che aspetta la Juve). Sensi? C'è il Monza

Si scalda il calciomercato dei marchigiani. Milan Djuric si gode le vacanze nella sua Pesaro, in famiglia, sempre più lontano dalla Salernitana. L’attaccante pesarese di origine bosniaca, classe 1990, fisico alla Ibra dall'alto dei suoi 198 cm, reduce da un'ottima stagione in Seria A con i granata condita da 5 gol (primato personale in Serie A), è cercato con insistenza dalla Fiorentina e, in seconda battuta, dal Genoa. Il presidente Iervolino, per la festa dei 103 anni della Salernitana, aveva parlato di buone possibilità di accordo con il centravanti e capitano: operazione ad oggi sempre più complicata. Per Djuric la Viola sarebbe il punto più alto di una carriera macinata soprattutto in Serie B (con Cesena, Cittadella, Crotone e Trapani) dopo aver toccato il momento forse più esaltante, sempre con il Cesena, grazie al gol realizzato alla Juventus nel 2015.

Vrioni, quattro ipotesi (più una)

Destino in bilico anche per Giacomo Vrioni, 23 anni, 188 cm, attaccante di origine albanese nato a San Severino Marche (doppia cittadinanza) nel 1998. Cresciuto nel Matelica ed esploso nelle giovanili della Juventus che ne detiene il cartellino: dopo l'ottima stagione in prestito al WSG Swarovski Tirol, con 21 reti stagionali segnate, ha ricevuto quattro proposte ufficiali da Olanda e Francia. Allegri potrebbe anche decidere di tenerlo in rosa e valutarlo in ritiro come quarta o quinta punta.

Dove giocherà Sensi

Sfoglia la margherita anche Stefano Sensi. Accordo raggiunto tra Inter e Monza per il prestito secco del centrocampoista di Urbania classe 1995: la palla, ora, passa la calciatore reduce dall'ennesima stagione complicata (23 presenze complessive con 2 reti) divisa tra i nerazzurri e la Sampdoria.

Destro cambia squadra

Mattia Destro, invece, ha già trovato una nuova casa: passa dal Genoa all'Empoli. L'attaccante di Ascoli, classe 1991, 9 gol in 27 presenze nell'ultima stagione, è pronto a firmare un contratto annuale con opzione per il secondo anno. L'obiettivo? Superare i 100 gol in Serie A. Al momento ne ha totalizzati 90 in 287 presenze.

Orsolini via da Bologna?

Sembra arrivata ai titoli di coda anche l'esperienza al Bologna per Riccardo Orsolini, 25 anni, ascolano come Destro, reduce da una stagione con più ombre che luci e, sicuramente, non in linea con l'annata precedente che lo aveva visto anche entrare nel giro della Nazionale (alla fine, comunque, ha totalizzato 6 reti in 29 presenze). Per lui avevano chiesto informazioni Fiorentina (piace molto a Italiano), Napoli e Salernitana.

Il fermano Olivieri stuzzica il Benevento

Anche il fermano, scuola Ascoli, Marco Olivieri, 22 anni, è con la valigia in mano: il Benevento sarebbe a caccia di un ricambio per Forte in attacco. Il giocatore di proprietà della Juventus (3 presenze nella stagione 2019-20), nella passata stagione fra Lecce e Perugia (5 gol) in Serie B, sarebbe il profilo ideale.

