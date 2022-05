La Vis Pesaro ha fatto la prima scelta e ritrova Sassarini in panchina

PESARO Sarà David Sassarini il nuovo allenatore della Vis Pesaro. La società biancorossa, dopo aver deciso di separarsi da Marco Banchini, ha detto che si sarebbe presa un po’ di tempo per scegliere il successore dall’allenatore lombardo. Riflessioni evidentemente terminate subito e confermate dal seguente comunicato su vispesaro1898.it: «Siamo lieti di comunicare il nuovo allenatore della prima squadra. A guidare i biancorossi sarà David Sassarini, un tecnico già protagonista con la Vis Pesaro nel 2016-2017, quando vinse i playoff del girone F di Serie D». E poi ancora: «Nella sua carriera mister Sassarini ha proposto nuove idee di calcio e di gioco, ha lavorato con i giovani, ha avuto esperienze di alto livello professionale. Il suo ritorno a Pesaro lo affronta con grandi motivazioni, è destinato a dare entusiasmo e carica a un ambiente che già lo conosce e lo apprezza». Nessun virgolettato dal neoallenatore biancorosso, visto che l’accordo - che avrà durata annuale, cioè fino al 30 giugno 2023 - decorrerà dal primo luglio prossimo. D’altronde il tecnico spezzino è ancora sotto contratto con la Pistoiese, società dove ha lavorato per pochi mesi prendendo la squadra ad agosto inoltrato, dopo l’ufficializzazione del ripescaggio in C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA