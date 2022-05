Ufficiale all'Ancona, il mister del nuovo corso sarà ancora Colavitto

ANCONA - Gianluca Colavitto ha firmato un contratto biennale con l’Ancona. Nessun colpo di scena: come anticipato dal Corriere, l’ufficialità è arrivata attorno a mezzogiorno attraverso una nota diffusa dal club. «La società comunica – ha dichiarato l’amministratore delegato Roberta Ripa – che è stato raggiunto l’accordo con mister Colavitto, che sarà il tecnico dell’Ancona per i prossimi due anni. Siamo soddisfatti di proseguire il rapporto iniziato con lui tre stagioni fa. Questo per noi è un segnale importante di continuità, di voglia di crescita e di rafforzamento del percorso fatto fino a oggi. Insieme ci apprestiamo a vivere nuove sfide importanti che riguardano sia la parte strutturale che quella sportiva».

