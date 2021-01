Live Genoa-Lazio 0-1 diretta: Immobile dal dischetto la sblocca, Milinkovic vicino al raddoppio

25'pt Caicedo è molto attivo. E anche questa volta guadagna un calcio di punizione da ottima posizione. Stavolta calcia Luis Alberto: ma non è pericolos.

23'pt Milinkovic a giro, Perin guarda il pallone uscire di poco a lato.

22'pt Masiello stende Caicedo propio al limite. La Lazio ha una buona occasione.

22'pt Pericoloso Radu, con il tiro-cross che mette in difficoltà Perin che smanaccia.

21'pt Lazio aggressiva, e con buona qualità quando è in possesso palla. L'avvio della partita è stato convincente per la squadra di Inzaghi.

19'pt Bene la difesa della Lazio. Che riesce a sventare la minaccia.

18'pt Il Genoa non ci sta. E attacca a destra. Fallo di Immobile su Rovella. Punizione che sarà come un calcio d'angolo corto per la squadra di Ballardini.

15'pt GOL LAZIO: Immobile, dagli 11 metri, non sbaglia. Lazio in vantaggio. L'ex batte Perin: è suo il primo gol del 2021.

13'pt Rigore per la Lazio. Calvarese ha deciso.

11'pt Calcio di punizione per la Lazio, dal limite dell'area, anche se il contatto sembra essere dentro l'area di rigore. Si va al Var.

10'pt Fallo di Criscito su Milinkovic, la Lazio batte velocemente, e arriva con Marusic alla conclusione di testa. Angolo per la squadra di Inzaghi.

6'pt Sul ribaltamento Lazzari s'inserisce perfettamente ma viene toccato all'interno dei 16metri. Proteste della Lazio, ma Calvarese lascia correre.

5'pt Ci prova il Genoa, Pjaca si divincola bene in mezzo all'area e calcia, ribattuta la sua conclusione.

4'pt A terra Behrami, fermato dal colpo di Milinkovic. Sarà un bel duello a centrocampo tra i due.

2'pt Ritmi buoni in questo avvio. Il Genoa attende e la Lazio gestisce il pallone. La squadra di Ballardini però sembra sempre pronta a ripartire con velocità.

1'pt Partita iniziata a Genova. Primo pallone della Lazio.

Al Ferraris è tutto pronto. Le squadre stanno entrando in campo. Tra poco fischio il fischio d'inizio di Genoa-Lazio.

La notizia è che il 2021 per la Lazio parte con il disgelo tra Inzaghi e Lotito: il patron biancoceleste è pronto a rinnovare il contratto del tecnico. Le feste hanno fatto passare al presidente la delusione della sconfitta contro il Milan e allora, appena rientrerà dalle vacanze, si metterà nero su bianco:«Troveremo un accordo» le parole di Inzaghi ieri in conferenza stampa, che ha deciso di rimandare in campo dal primo minuto Caicedo, deluso dalla situazione che si è venuta a creare dopo la panchina a San Siro. L'altra notizia è che l'infermeria si sta svuotando: ritorno per Acerbi e Leiva. Non sarà facile contro il Genoa, già rigenerato dalla cura Ballardini. Ma i biancocelesti non possono perdere altri punti.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa a partire dalle 15 da Sky Sport (canali 202 e 252).

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata, Criscito; Zappacosta, Rovella, Badelj, Behrami, Czyborra; Destro, Pjaca. All.: Ballardini.

LAZIO (3-5-2): Reina, Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Calvarese.

Ultimo aggiornamento: 15:27

