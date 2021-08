E' nata una nuova Samb, fatta in casa, per provare a restare in Serie D

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - E' stata costituita l"US Sambenedettese 1923, società nuova e formata da alcuni imprenditori locali con amministratore unico il giornalista Mediaset Remo Croci, storico tifoso rossoblù Base di partenza 400 mila euro con il sindaco Piunti che spera in un allargamento di forze. Giovedì o venerdì la Figc dovrebbe assegnare alla Samb la Serie D o l'Eccellenza. Sempre in piedi rimane la questione del ritorno di Fedeli, che però non potrebbe comparire in prima persona, essendo stato coinvolto nella proprietà della Samb nei cinque anni precedenti all'ultimo fallimento. Per quanto riguarda la cifra raccolta, dovrebbe essere sufficiente per adempiere alla messa in regola della nuova società e all'ammissione in sovrannumero in Serie D, dopodiché bisognerebbe trovare ulteriori risorse economiche per allestire uno staff tecnico e una squadra competitivi.

