Fano sconfitto nel recupero, la Recanatese espugna San Benedetto con i rossoblù ultimi ancora a zero punti

ANCONA - Tre squadre marchigiane sono scese in campo alle 15 per disputare i rispettivi recuperi del girone F della Serie D. Il Fano ha perso in casa degli abruzzesi del Castelnuovo Vomano la partita a suo tempo sospesa per un infortunio dell'arbitro, mentre al Riviera delle Palme la Samb ha esordito in casa, perdendo anch'essa, nel dreby con la Recanatrese, la partita rinviata a suo tempo per permettere alla società rossoblù di riorganizzarsi e costituire la rosa, dopo il salvataggio societario in extremis.

CASTELNUOVO VOMANO-FANO 2-1 Al 18' i granata sono passati in vantaggio con Antezza, al 36' del primo tempo con Ripa arriva il pareggio degli abruzzesi, che poi completano la rimonta e capovolgono il risultato al 15' della ripresa, di questa partita sono stati giocati solo 80 minuti, perché i primi 11 erano stati quelli della partita sospesa.

SAMB RECANATESE 2-4 La Samb cerca i primi punti di un campionato che nonostante tuto la vede tra le favorite, al 30' situazione è già di 1-1, gol di Raparo per i giallorossi leopardiani al 16', pareggio di Ferretti per la Samb al 25'. Al 37' la Recanatese torna in vantaggio con Quacquarelli, per la Samb si tratta del settimo gol subìto in due partite e mezzo. Nella ripresa arriva la parziale riscossa dei rossoblù di Donati, che preggiano al 13' con Cum, ma con un secco uno-due al 21' e al 27' Minicucci riporta avanti la Recanatese, che mantiene il vantaggio fino allo scadere.

Questa la nuova classifica del girone F della Serie D: Trastevere 9, Castelnuovo Vomano 7, Pineto 6, Tolentino 6, Fiuggi 6, Chieti 6, Porto D'Ascoli 6, Recanatese 6, Notaresco 6, AJ Fano 4, Vastese 3, Castelfidardo 3, Vastogirardi 2, Matese 2, Nereto 1, Montegiorgio 1, Alto Casertano 1, Sambenedettese 0.

