Per Montegiorgio e Porto d'Ascoli vittorie rigeneranti nei recuperi

ANCONA - Missione compiuta per le due squadre marchigiane impegnate nei recuperi del campionato di calcio di Serie D. Il Montegiorgio ha battuto il Nereto 1-0 (rete di Misin al 91'), mentre il Porto D'Ascoli si è imposto all'Alto Casertano per 3-1 con gol di Spagna, Battista e Clerici. Le due squadre avversarie erano le ultime due della classifica del girone F e sono già matematicamente retrocesse, ma non di meno le vittorie delle due squadre marchigiane sono importanti per riportare il Porto d'Ascoli in una posizione di classifica tranquilla, e per dare nuove speranze di salvezza al Montegiorgio, che continua a navigare nelle zone basse.

Questa la classifica aggiornata del girone F: Recanatese 54 Trastevere Calcio 48, Tolentino 47, Fiuggi 44, Notaresco 43, Vastese 41, Chieti, Pineto e Porto D'Ascoli 39, Matese e Sambenedettese 36, Castelnuovo Vomano 35, AJ Fano 34, Vastogirardi e Montegiorgio 33, Castelfidardo 31, Nereto 12, Alto Casertano 7. Recanatese, Porto d'Ascoli, Samb e Montegiorgio hanno una parttia in meno, il Pineto due partite in meno e il Vastogirardi addirittura quattro partite in meno

