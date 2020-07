Il campionato di serie D comincerà il 27 settembre, virus permettendo

ROMA Dopo le linee guida contenute nel Comunicato Ufficiale n°1, pubblicato nei giorni scorsi, il Dipartimento Interregionale della Figc ha indicato le date di inizio delle proprie competizioni (in attesa dei provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per lo svolgimento delle attività agonistiche) per la stagione 2020/2021: si partirà il 20 settembre col turno preliminare di Coppa Italia, poi il 27 settembre al via la Serie D e il 10 ottobre il campionato Juniores.

LE DATE DELLA STAGIONE 2020/2021

Serie D: 27 settembre

Coppa Italia: 20 settembre

Campionato Juniores: 10 ottobre.

Ovviamente, come specificato nel comunicato, le date sono subordinate ad un buon andamento dell'emergenza sanitaria. Se ci dovessero essere recrudescenze della Pandemia di Coronavirus è chiaro che tutto potrà essere modificato. Ancora da decidere invece le modalità di accesso del pubblico sugli spalti, una decisione in proposito verrà presa probabilmente all'inizio di settembre.

