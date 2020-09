Entusiasmo a Matelica per lo storico e vittorioso esordio in Serie C

MATELICA - Grande entusiasmo, e i fari della stampa nazionale, a Matelica, per lo storico e vittorioso esordio nel calcio professionistico della squadra del piccolo centro ai piedi del Monte San Vicino. Imponendosi per 1-0 (rete del capitano De Santis) addirittura a Trieste, la squadra del presidente Canil e dell'allenatore Colavitto ha scritto un altro splendido capitolo della sua quasi cenenaria storia, vissuta interamente nel calcio dilettantistico. Basti pensare che bnel 2010, guarda caso l'anno dell'avvento del presidente Canil, il Matelica sui trovava in Prima Categoria, poi vincendo tre campionati in tre anni, nel 2013 la squadra biancorossa è sbarcata in serie D, dove è rimasta fino allo scorso mese di marzo quando, trovandosi in testa alla classifica al momento della sospensione, è stata promossa in serie C. Ora c'è grande attesa per la partita di sabato pomeriggio a Macerata, sarà l'esordio casalingo in serie C, avversaria di turno la Feralpisalò.

