Colpo di scena alla Samb: si dimette Zironelli, potrebbe tornare Montero

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Clamoroso colpo di scena alla Sambenedettese, anche se parlare di clamoroso per il club rossoblù ha poco senso, soprattutto quando si parla di cambio di allenatore, cosa alquanto frequente da quelle parti. In questo caso si tratta di mister Zironelli, che ha rasegnato le dimissioni dopo il pareggio interno di domenica sera con il Fano, raggiunto grazie a un rigore a tempo scaduto. Zironelli aveva sostituito l'uruguayano Montero sedici partite fa, la gestione del nuovo tecnico aveva fruttato un miglioramento in classifica con un bilancio di 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte e la Samb che ora si trova al quinto posto.

La squadra nel frattempo è in vacanza fino a mercoledì, quan do dovrebbe cominciare la preparazione alla prosima partita di domenica a Mantova. Nulla trapela sul nome del nuovo tecnico, ma la soluzione forse più probabile sembra il ritorno di Montero, peccato che il tecnico sia attualmente in Uruguay e dovrebbe quindi sottoporsi a quarantena.

