Martedì alle 12 l'udienza al Tar del Lazio per il ricorso della Samb

SAN BENEDETTO - Si terrà martedì alle ore 12 al tar del Lazio l'udienza per discutere il ricorso presentato dalla Samb avverso l'esclusione dal campionato di Serie C. La sentenza dovrebbe arrivare poi nel pomeriggio, in ogni caso prima di cena. Quella del Tar laziale è l'ultima possibilità, sia pure remota, che ha la Samb di Renzi di evitare il declassamento e l'esclusione dal professionismo. Anche in base alle motivazioni dell'ultima sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, sembra che le speranze di un accoglimento non siano molte.

