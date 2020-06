Il Matelica nella storia: è promosso in serie C. Fano ai playout col Ravenna

ANCONA - Era ampiamente previsto, ma è stato comunque emozionante ricevere la notizia della promozione in serie C, per la prima volta in una storia quasi centenaria, del Matelica Calcio, primo in classifica nel girone F della serie D al momento della sospensione del campionato ed oggi ufficialmente promosso in serie C dal Consiglio federale della Figc. La squadra del piccolo centro alle pendici del Monte San Vicino tocca così il punto più alto della sua storia con il presidente Canil che ha fugato gli ultimi dubbi sul fatto che la squadra possa effettivamente partecipare al terzo campionato italiano per importanza. Le criticità sono tante a cominciare dall'adeguatezza dello stadio Giovanni Paolo Secondo, ma il Matelica ce la farà. La squadra, allenata da mister Colavitto, aveva raggiunto la vetta della classifica, dopo un lungo inseguimento, pripio una settimana prima della sospensione del campionato.

Il Consiglio federale della Figc ha anche decretato, per quanto riguarda la serie C, la partecipazione della Samb ai playoff promozione (primo turno a Padova, in gara secca a porte chiuse) e dell'Alma Juventus Fano ai playout salvezza, in una sfida da dentro o fuori con il Ravenna, probabilmente con partite di andata e ritorno.

