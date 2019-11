Tra Vigor Senigallia e Anconitana, una sfida verità al Bianchelli

ANCONA - sarà una domenica delicata ed importante per l'Anconitana, impegnata sul sintetico del Bianchelli di Senigallia (ore 14.30) nel derby con la Vigor Senigallia, replica di quello andato in scena lo scorso anno nel campionato di Promozione. Quest'anno le due squadre stanno deludendo le aspettative, cosa particolarmente grave per l'anconitana, che avrebbe dovuto essere la squadra leader e invece si ritrova al terzo posto in classifica. dai dorici insomma ci si aspetta molto di più, ma i rossoblù senigalliesi, per dirne una, non hanno mai vinto in casa. La partita quindi appare delicata anche per i due tecnici, anche se la società dorica ha smentito il fatto che Ciampelli possa essere in discussione. Molti tifosi sono attesi a Senigallia, scuramente un pubblico inusuale per una partita di Eccellenza





