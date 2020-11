Antonio Recchi nuovo dg dell'Anconitana, lavorerà con Pieroni e Arcipreti

ANCONA- Antonio Recchi è il nuovo direttore generale dell’Anconitana. La notizia è diventata ufficiale in tarda mattinata attraverso un comunicato diramato dalla società del presidente Stefano Marconi. Il neo dg, si legge nella nota, avrà il compito di «raccordare, armonizzare e dirigere l’attività del ds Alvaro Arcipreti e del consulente Ermanno Pieroni». L'Anconitana prosegue così la sua opera di riorganizzazione interna, in attesa che si possa riprendere a giocare. Antonio Recchi, titolare di una nota agenzia di viaggi, ha una discreta esperienza dirigenziale a livello calcistico maturata sia nel settore professionistico che in quello dilettantistico.

