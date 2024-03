ASCOLI Novantacinque minuti disputati da David Duris con la maglia della Nazionale slovacca nell'amichevole giocata contro la Norvegia. L'attaccante bianconero si è mosso bene ed ha anche propiziato, nei minuti finali della gara, il gol del pareggio realizzato poi dal suo collega di reparto Ondrej Duda.

Con una bella azione, anche di forza, sulla corsia destra Duris ha soffiato il pallone al difensore norvegese ha crossato in area dove Duda ha così potuto infilare il portiere avversario. Prima del cross vincente il bianconero aveva alzato di poco il pallone sopra la traversa con un tiro dalla distanza. Dimostrazione che questo nuovo attaccante dell'Ascoli, arrivato nel mercato di gennaio, ha un ottimo tiro dalla distanza, oltre a essere un buon assist man per i compagni di reparto.



L’esperienza



Ricordiamo che non stiamo parlando di una prima punta bensì di una seconda punta che tra l'altro si trova a vivere per la prima volta l'esperienza del calcio italiano. Nella sua Nazionale il tecnico Francesco Calzona solitamente lo schiera come esterno o destro o sinistro, contro la Norvegia ha giocato prevalentemente a destra. I presupposti dunque ci sono tutti per far sì che questo giovane attaccante, ha compiuto 25 anni pochi giorni fa ed ha festeggiato nel ritiro slovacco, possa davvero dare un grande aiuto all'Ascoli in questa difficile corsa salvezza.



La visione

In due partite disputate con l'Ascoli Duris ha realizzato altrettanti gol, questo sta a dimostrare che, anche se non è una prima punta, vede la porta con facilità. La partita della Slovacchia contro la Norvegia è terminata con il punteggio di 1 a 1 è stata una gara di avvicinamento agli Europei del prossimo giugno ai quali la Slovacchia parteciperà grazie proprio ad un gol dell'attaccante bianconero realizzato contro il Lussemburgo e che ha dato la qualificazione agli uomini di Calzona. Oltre a Duris nel team della Nazionale slovacca c'è anche un ex bianconero ovvero Paolo De Matteis che nell'Ascoli ha prima ha svolto il ruolo di team manager poi di direttore sportivo. De Matteis è stato anche team manager del Napoli fino a raggiungere Calzona nella Nazionale Slovacca. Duris da oggi tornerà a disposizione del tecnico bianconero Massimo Carrera che così potrà dare indicazioni anche a lui in vista del match salvezza in programma lunedì prossimo allo stadio Picco contro Lo Spezia. Duris in questi giorni si è sempre allenato con la sua Nazionale e martedì sera, come detto, è rimasto in campo per tutto il match.



La squadra nel frattempo prosegue la preparazione proprio in vista della prossima partita contro i liguri, non recupera Eric Botteghin che oggi si sottoporrà ad una nuova ecografia per valutare a che punto è il recupero dall'infortunio muscolare che lo sta tenendo fuori già da qualche settimana. In casa Ascoli la speranza è che il giocatore possa tornare a disposizione almeno per la gara casalinga contro il Venezia che seguirà il match con lo Spezia. A dirigere la partita del Picco, ricordiamo in programma il giorno di Pasquetta alle ore 15, è stato chiamato Simone Sozza della sezione di Seregno. Gli assistenti sono Pasquale Capaldo di Napoli e Federico Fontani di Siena. Quarto Ufficiale Gioele Iacobellis di Pisa, al Var (on-site) Francesco Meraviglia di Pistoia, Avar (on-site) Giacomo Camplone di Pescara.