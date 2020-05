Coronavirus, morto il primo calciatore professionista: aveva 25 anni

In Bolivia il primo caso di calciatore professionista morto a causa del coronavirus. Proprio mentre in Itallia c'è il via libera al campionato di calcio, arriva la notizia che Deibert Roman Guzman è morto: aveva 25 anni e giocava difensore nell'Universitario del Beni, club che disputa la Copa Simón Bolívar, l'equivalente della Serie B italiana.

Una tragedia che ha sconvolto il calcio sudamericano, anche perché un'intera famiglia è stata decimata: nel giro di pochi giorni con il ragazzo sono morti a causa del Covid-19 anche il papà dirigente e lo zio allenatore. Una tragedia tripla.



Secondo quanto riferiscono i media locali, l’infezione ai polmoni in tutti e tre i casi si è aggravata così rapidamente da rendere inutile ogni tentativo. Deibert era in cerca di rilancio dopo le ottime impressioni suscitate da giovane con la maglia della nazionale U15, U16 e U17. Era ancora considerato un talento del calcio boliviano e aveva appena 25 anni.

