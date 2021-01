Bologna-Milan, dalle 15 la diretta: Pioli lancia Tomori. Le formazioni ufficiali

Esame Mihajlovic per la capolista Milan, reduce da due brutti stop consecutivi. Pioli infatti deve superare il trauma dello 0-3 di campionato contro l'Atalanta e dell'1-2 di coppa Italia nel derby con l'Inter, costato l'eliminazione dalla manifestazione. Da valutare se Calhanoglu (negativo al Covid) ce la farà ad aggregarsi in extremis alla squadra. Prontro Saelemaekers. In difesa Romagnoli torna dopo la squalifica e farà coppia con il neo acquisto Tomori. Nel Bologna, in difesa Soumaro ha buone chance di partire dal 1' così come in attacco Barrow di togliere il posto da titolare a Palacio.

Le formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

