PESARO - Carpegna Prosciutto a Reggio Emilia con il dubbio Quincy Ford, visto che solo a poche ore dall’inizio della partita la Vuelle deciderà se l’ala americana sarà o meno della contesa. I ragazzi di coach Maurizio Buscaglia anticipano la decima giornata di andata a questa sera alle 20.30 affrontando la Unahotels (diretta radiofonica su Radio Incontro Pesaro, Radio Esmeralda Fano, televisiva su Eurosport 2 e su Dazn) e in caso di vittoria potrebbero aumentare il loro vantaggio rispetto al fondo della classifica e magari fare anche un pensierino alla Final Eight di Coppa Italia, visto che ancora può succedere davvero di tutto sia nel bene che nel male, considerato che tra i 12 e gli 8 punti in classifica ci sono ben otto formazioni in lotta.

I numeri

Dando uno sguardo ai numeri dei prossimi avversari della Carpegna Prosciutto si vede che Reggio Emilia è il settimo attacco della Serie A seguita a ruota da Mazzola e compagni, visto che i padroni di casa hanno una media di 83,9 punti segnati e i biancorossi 83,8. La Unahotels concede più o meno gli stessi che segna visto gli 83,7, mentre la Vuelle ne subisce 86,1 a sera dalle avversarie. Nei rimbalzi totali la formazione di coach Priftis è la peggiore di tutta la serie A con 31,9 conquistati a gara e i biancorossi sono tredicesimi con 33,2. Anche nei difensivi la bilancia pende a favore della Carpegna Prosciutto, mentre negli offensivi fa meglio Reggio Emilia che è tredicesima, mentre la Vuelle è penultima. Alla voce assist è la squadra di coach Buscaglia a fare meglio essendo la quarta formazione di tutta la A e i prossimi avversari invece sono tredicesimi. Nelle palle recuperate la Unahotels è seconda dietro solo a Bologna, mentre Bamforth e soci sono ottavi, ma poi si rifanno nei palloni persi essendo tra le squadre che sprecano di meno visto il sesto posto in graduatoria, mentre Vitali e compagni sono ottavi. Passando alle percentuali nel tiro da due punti la Vuelle totalizza dopo nove giornate giocate il decimo posto con il 52,9%, mentre gli avversari viaggiano con il 54,7% occupando la sesta posizione. Nel tiro da tre punti è la Carpegna Prosciutto a fare la voce grossa con il 38,6 % che vuol dire quinto posto nella classifica di specialità, ma Reggio Emilia è subito dietro con il 38,5% e quindi le formazioni si equivalgono nella suddetta graduatoria. Nei tiri liberi Tambone e soci sono i migliori di tutti con l’81,1%, mentre la Unahotels è penultima con il 72,6%.

Le individualità

A livello individuale invece l’ex Nba Langstone Galloway è quello che ha segnato più punti e ha giocato più minuti, mentre l’ex Virtus Kevin Hervey è colui che ha la valutazione individuale più alta di tutti. I ragazzi di coach Buscaglia per provare a portare a conquistare i due punti, dovranno subito avere un ottimo impatto sulla partita e cercare di commettere meno errori banali possibili, che potrebbero poi essere pagati a caro prezzo.