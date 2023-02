Maria Sole Ferrieri Caputi per la sfida di Cittadella. La prima volta di un arbitro donna per l'Ascoli

ASCOLI - Non solo una partita importante quella di sabato ma anche una designazione importante. Già perchè Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno sarà la direttrice di gara designata per la sfida di Cittadella match valido per la 23^ giornata del campionato di serie BKT, in programma alle ore 14, al “Pier Cesare Tombolato”. E' la prima volta che una partita dell'Ascoli sarà dunque diretta da un arbitro donna. Gli assistenti sono Matteo Bottegoni di Terni e Pasquale De Meo di Foggia. Quarto ufficiale Gioele Iacobellis di Pisa; al Var Paolo Mazzoleni di Bergamo, Avar Giacomo Paganessi di Bergamo.